Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta kim sunacak?

"Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?" sorularının yanıtları, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Programın sunuculuğundan Demet Akalın'ın ayrılması üzerine Songül Karlı'nın sunmasının ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Gelen iddialara göre; programda format değişikliğine gidildiği ve her hafta bir başka ismin programı sunacağı iddia edildi. Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta kim sunacak? İşte detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA SONGÜL KARLI AYRILDI MI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında formatın değiştiği ve her hafta başka bir ismin sunuculuk yapacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Songül Karlı'nın sunuculuğunu yaptığı programı bu hafta Safiye Soyman'ın sunacağı öğrenildi.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

3 Mart 1961 yılında Bolu'da dünyaya gelen Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kaldı.

Evliliğin ilk üç senesinin ardından, eşinden gizli ortaokul sınavlarına daha sonra liseye hazırlandı.

Okul sonrası iş bulma sınavlarına giren Soyman, İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir. Liseyi bitirdikten sonra Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girdi ve kazandı.

6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, o yıllarda gazino sahibi Fahrettin Aslan'dan teklif aldı.

Bu teklif sayesinde 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. İşini bırakan Soyman, kendisini müzik çalışmalarına adadı.

Şarkıcının Ziya Akaröz ile olan evliliğinden Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu vardır.Soyman, 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşandı ve 1999 yılından beri Faik Öztürk'le birliktedir.

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