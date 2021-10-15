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Gediz'de öğrencilere okçuluk eğitimi

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Gediz'de öğrencilere okçuluk eğitimi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Simav Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü tarafından öğrencilere okçuluk eğitimi veriliyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz İlçesinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Simav Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü tarafından öğrencilere okçuluk eğitimi veriliyor.

Gediz'de Kaymakam Hakan Alkan'ın desteği ile Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ilk defa başlatılan Geleneksel Türk Okçuluk kursunun 200 saatlik 1.seviye eğitimleri tamamlamasının ardından 2.seviye eğitimlerine 75 kemankeş adayı ile başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu sadece yayın çilesini çekip oku hedefi vurmaktan ibaret olmadığını belirten okçuluk Antrenörü Süleyman Akif Ünlü; "Geleneksel Türk okçuluğu atalarımızdan bize kalan bir mirastır, kültürdür. Emanet olarak üstatlarımızdan aldığımız bu mirası gelecek nesillere aktarmayı kendimize görev edindik" dedi.

Ünlü; "Geleneksel Türk okçuluğu sporun ötesinde; sünneti seniyyedir, kültürel bir yaşam tarzıdır, sağlıklı bir kalp, dik duruştur. Okçuluk merakının çocuklarda ön plana çıkmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Gediz'de başlattığımız okçuluk eğitimleriyle, ata sporumuz olan geleneksel Türk okçuluğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kursumuza gösterilen yoğun talep ve ilgiden dolayı Gediz halkına, bizleri destekleyen kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarına şahsım ve federasyonumuz adına teşekkürü bir borç bilirim" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Gediz'de öğrencilere okçuluk eğitimi

Gediz'de öğrencilere okçuluk eğitimi

Gediz'de öğrencilere okçuluk eğitimi

Gediz'de öğrencilere okçuluk eğitimi

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Haber: Gediz'de öğrencilere okçuluk eğitimi - Haberler
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