Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı - Haberler
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Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi, tüm dünyanın gözünün İstanbul'da olacağı Formula 1 organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın bizzat takip ettiği çalışmalarda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yarışa damga vuran Tuzla Belediyesi'ne ait yol süpürme aracı tekrar piste çıktı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11 aylık aranın ardından tekrar İstanbul'da. 8 Ekim'deki antrenman turlarıyla başlayacak olan Formula 1 heyecanı 10 Ekim'deki büyük yarış sonrasında sona erecek. Tuzla Belediyesi, tüm dünyanın gözünün üstünde olacağı dev organizasyona ev sahipliği yapan ilçe olarak, desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı organizasyonun sorunsuz geçmesi için Tuzla belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın yakından takip ettiği ve 1 aydır devam eden çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 milyon 150 bin metrekare alan içerisinde ot biçme, çalı ve diken temizliği işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 500 bin metrekare alan da ise budama işlemlerini tamamlandı. Tüm alan içerisinde çöp konteynerleri, 2'li sıfır atık setleri yerleştirildi.

Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı

Yerleştirilen konteynerler Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak toplanırken, yarış haftası boyunca da toplanmaya devam edecek. Ayrıca Tuzla Belediyesi yol süpürme araçları da belirli periyodlar halinde yarış pistini süpürerek, pisti hazır tutuyorlar.

Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı

Geçtiğimiz yıl Intercity İstanbul Park'ta kıyasıya mücadeleye ev sahipliği yapan Formula 1 Türkiye GP'sine Tuzla Belediyesi'nin Yol Süpürme Aracı damgasını vurmuştu. Sıralama turlarına yoğun yağış nedeniyle ara verildiği anda pistteki su birikintilerini temizlemek için piste çıkan Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Aracı'nın şoförüne, "Bugün birinci viraja ulaşan tek kişi" yorumları yapılmıştı. O araç ve şoförü, bu yılki yarış için piste çıkarak süpürme çalışmalarına destek verdi.

Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı

Geçen seneye damga vuran Yol Temizleme Aracı'nın şoförü İlker Temel o anları anlattı. Temel," Son düzlükte göllenme olduğunu söylediler. 4 dakikalık bir zaman vardı. O bölgeyi kurutmamız gerekiyordu. Girdik süpürdük ve çıktık. Daha sonra yarış devam etti. Bizim için güzel bir anı oldu" dedi.

Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı - Haberler
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