Gazinocu cinayetinde sanıklara müebbet hapis cezası

BURSA'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir'in (55) iş yerinin önünde tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov (23) ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen İbrahim Yıldırım (32) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Ekim 2019'da Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynel Demir, sahibi olduğu gece kulübüne girerken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zeynel Demir, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım tutuklandı, Bilal A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti toplanan deliller sonucunda azmettirici olduğu gerekçesiyle İbrahim Yıldırım ile olayı gerçekleştiren Hasan Muzafarov'a 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme iki tutuklu sanığın cezasına 'iyi hal' indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasına çevirdi. Başka suçtan cezaevinde tutuklu diğer sanık Bilal A. ise hakkında yeterli delil bulunamadığından beraat etti.