Gaziantep'ten kısa kısa

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Toplum Eğitimi Derneği tarafından 80 yetim annesine yönelik "Hayat Dolu Buluşmalar Programı" eğitimleri verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gönüllü öğretmeleri tarafından verilen 2 aylık eğitim sonunda sertifika töreni düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, yetim koordinasyon merkezinin yürüttüğü çalışmalarla ailelere sürekli destek sağladığını belirtti.

Çocukların başarılarının artması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Aksoy, "Yetim aileler ve çocuklar bizlere emanet. Çocuğumuzun başarısının artması yönünde elimizden geleni yapıyoruz. Bugün sertifikasını verdiğimiz yetim annelerimiz var. Onlara aslında ayakları üzerinde durmaları için nerelere ulaşması gerektiği, çocukları yetiştirirken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında eğitimler verdik. Bu eğitim sonunda sertifikalarını dağıttık. Eğitim öncesi ne yapılması gerektiğini bilmeyen anneler eğitim sonrası hem çocuklarımıza hem de kendilerine nasıl davranılması gerektiği, neler yapılması gerektiği yönünde birçok bilgi edindiler. Bu eğitimler devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Verilen eğitimlerde, mevcut haklar, bireylerin güçlenerek ekonomik ve sosyal konularda doğru kararlar verebilme, hak ve hizmetlerden faydalanmalarına destek olacak eleştirel düşünme ve teknoloji kullanma becerileriyle birlikte, çalışma hayatı, çevre bilinci, sağlık gibi konuları kapsayan konular işlendi.

Yetim ve öksüz çocuklara psikolojik destek verilecek

Şehitkamil Belediyenin Merhamet Eli projesi kapsamında Şehitkamil Kaymakamlığı ve Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi temsilcileri arasında yetim ve öksüz çocukların psikolojik olarak desteklenmesini sağlayacak iş birliği protokolünü imzalandı.

Protokol kapsamında Şehitkamil ilçesinde ikamet eden eşi vefat etmiş yetim veya öksüz çocukların yaşadığı ailelerin psikolojik olarak desteklenmesi, yetim annelerinin ve çocukların seminerler yoluyla bilinçlendirilmesine katkı sunulması, acil desteğe ihtiyacı olan yetim çocukların birebir takiplerinin yapılması yoluyla desteklenmesi böylece daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu aile ve toplum yapısına ulaşılmasına katkı verilmesi amaçlanıyor.

Değerlendirmelerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özellikle çocukların eğitim, giyim, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle birebir ilgilendiklerini ifade etti.

Annelere kişisel gelişimin yanı sıra meslek sahibi olmaları noktasında da destek verdiklerini aktaran Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Fakat arkadaşlarımız, saha çalışmaları sırasında gördükleri bir noktada bu çocuklarımıza psikososyal destek noktasında biraz daha farklı bir boyutta işin ilmi yönünden yaklaşılmasını hayata geçirmemizin gerektiğini belirtince, bu konuda Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği ile irtibata geçtik. Sağ olsun onlar da bu projeye destek verdiler. Biz, her şeyi bilmek durumunda değiliz. Fakat bileni bilmekle mükellefiz. Bu konunun uzmanı olan sağlık çalışanlarımıza, başhekimimizin şahsında ben tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra çocuklarımızın psikolojik meseleleri olduğunda veya annelerimizin sağlık problemi, çocuklarımızın sağlık problemi olduğunda, onlar da bu paydaşlıkla birlikte bu meselelerde çözüm üretmiş olacaklar. Birlikten kuvvet doğar, inşallah biz bu şekildeki birlikteliklerimizi devam ettireceğiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, kendi evlatlarımızdan ayırt etmeden, hanım kardeşlerimizi kendi kardeşlerimiz gibi görüp onların hayat kalitesini yukarıya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, sayın Kaymakamımıza ve Başhekimimize yürekten teşekkür ediyorum."