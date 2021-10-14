Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kilis- Antakya kara yolu Yolbaşı Mahallesi mevkisinde, R.Ö (55) yönetimindeki 27 BCF 45 plakalı hafif ticari araç ile M.V.D'nin (59) kullandığı 27 ACM 951 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada menfeze devrilen araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan A.Ş. (40), S.İ. (52) ve M.Ö. (45) yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri