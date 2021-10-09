Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarptığı çocuk Kilis'te toprağa verildi
Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarpması sonucu yaralanan bisikletli çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarpması sonucu yaralanan bisikletli çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde 34 BDR 422 plakalı cipin geri manevra sırasında çarptığı 14 yaşındaki Emre Uğur Dalkılıç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Dalkılıç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Kilis'e gönderildi.
Dalkılıç'ın cenazesi, ailesi ve yakınların katılımıyla ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Bu arada kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde geri manevra yapan cipin yaya geçidinden geçmeye çalışan bisikletliye çarpması ve sürücüsünün araçla kaza yerinden ayrılması yer alıyor.
Şehitkamil ilçesinde 3 Ekim'de meydana gelen kazada yaralanan Dalkılıç hastanede tedavi altına alınmış, cipin sürücüsü A.A. tutuklanmıştı.