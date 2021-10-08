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Gaziantep Spor Şenlikleri

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep Spor Şenlikleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ilçesinde Gaziantep Spor Şenlikleri kapsamında başlanan etkinliklere katıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ilçesinde Gaziantep Spor Şenlikleri kapsamında başlanan etkinliklere katıldı.

Şehir Stadında düzenlenen şenliğe Şahin'in yanı sıra Kaymakam Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Analık, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı gençler için spora ve sporcuya verdikleri önemi anlattı.

Belediye Başkanı Kavak da spora, sporcuya ve geleceğin mimarı çocuklara her fırsatta desteklerini esirgemeyeceklerini vurguladı.???????

Şenlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Gaziantep Spor Şenlikleri

Gaziantep Spor Şenlikleri

Gaziantep Spor Şenlikleri

Gaziantep Spor Şenlikleri

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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