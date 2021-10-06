Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

KARS (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik binası önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutan Tuğgeneral Hakan Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa, hava muhalefeti nedeniyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam edildi.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda, Karslı aşıklar da sahneye çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşundan vefatına kadar geçen süreçte memleketi karış karış gezdiğini söyledi.

Atatürk'ün 6 Ekim 1924'de eşi ve beraberindekilerle Sarıkamış'tan Kars'a hareket ettiğini anlatan Çetin, "Beyaz ve kırmızı kurdelelerle süslenmiş üç vagondan ibaret olan katarın, Mustafa Kemal Paşa'yı taşıyan vagonuna Cumhuriyet sancağı konulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve konukları taşıyan treni yol boyunca ve istasyonlarda halk bayraklarla karşılamaya çıkıyor, coşkun gösterilerle uğurluyorlardı." dedi.

Çetin, Atatürk'ün bölgeye yaptığı bu ziyarette Doğu Anadolu'nun öneminin bir kez daha vurgulandığını belirterek, "Bundan 97 yıl önce gerçekleşen bu tarihi gezi, yeni kurulmuş Cumhuriyetin ve liderinin bölgeye verdiği önemi ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Ayrıca bu seyahat 40 yıllık esaretten henüz kurtulmuş Kars halkına umut olmuş, halka moral ve motivasyon sağlamıştır." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmed Zahit Doğu katıldı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2...

 Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Vladimir Putin Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Mustafa Keser Kubilay Aka Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Yaşar Kemal Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:05:03. #1.11#