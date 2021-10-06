Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

KARS (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik binası önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutan Tuğgeneral Hakan Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa, hava muhalefeti nedeniyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam edildi.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda, Karslı aşıklar da sahneye çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşundan vefatına kadar geçen süreçte memleketi karış karış gezdiğini söyledi.

Atatürk'ün 6 Ekim 1924'de eşi ve beraberindekilerle Sarıkamış'tan Kars'a hareket ettiğini anlatan Çetin, "Beyaz ve kırmızı kurdelelerle süslenmiş üç vagondan ibaret olan katarın, Mustafa Kemal Paşa'yı taşıyan vagonuna Cumhuriyet sancağı konulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve konukları taşıyan treni yol boyunca ve istasyonlarda halk bayraklarla karşılamaya çıkıyor, coşkun gösterilerle uğurluyorlardı." dedi.

Çetin, Atatürk'ün bölgeye yaptığı bu ziyarette Doğu Anadolu'nun öneminin bir kez daha vurgulandığını belirterek, "Bundan 97 yıl önce gerçekleşen bu tarihi gezi, yeni kurulmuş Cumhuriyetin ve liderinin bölgeye verdiği önemi ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Ayrıca bu seyahat 40 yıllık esaretten henüz kurtulmuş Kars halkına umut olmuş, halka moral ve motivasyon sağlamıştır." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmed Zahit Doğu katıldı.