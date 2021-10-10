Öğretim üyesi Hakkı Öcal'ın ifadeleri tepki topladı: Çöp toplayanların yaptığı iş asalaklıktır

İstanbul'da polisler tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kağıt toplayıcılarının deposuna yapılan baskın gündem konusuyken gazeteci ve öğretim üyesi olan Hakkı Öcal'ın bir paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

"ÇÖP TOPLAYANLARIN YAPTIKLARI İŞ ASALAKLIK"

Attığı tweette Öcal, "Çöp toplayan bireyler insandır; yaratandan dolayı severiz. Ama yaptıkları iş asalaklıktır; onu da ancak asalak savunur" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada pek çok kullanıcıların tepkisine sebep oldu.

TEPKİLERE ÇOK SİNİRLENDİ

Bir kullanıcının "Çöp toplayan insanları savunan biri olarak 'Asıl asalak sensin' cevabına çok sinirlenen Öcal, yanıt olarak ise "Lan geri zekalı... Lafı neden g. anlıyorsun ahmak! Adamlara bir laf ettim mi? Sen savunadur çöp toplayanları... Burada onların yaptığı bu sözde toplama işinin ortaya bir mafya çıkarttığından söz ediliyor. Belli ki bu mesele seni aşıyor evladım..." dedi.

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