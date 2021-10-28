Garanti BBVA'nın, 2021'in ilk dokuz ayında Türkiye ekonomisine sağladığı destek yarım trilyon TL'ye ulaştı

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; "Küresel pandeminin etkilerini yaşamaya devam ettiğimiz 2021 yılının ilk dokuz ayını başarılı sonuçlarla kapattık. Yeni gelişmeler ışığında sürekli iyileştirdiğimiz iş süreçlerimiz ve ürünlerimiz sayesinde sermaye yaratarak büyümeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı bankacılık deneyimini iyileştiriyor, sorumlu bankacılık alanında attığımız somut adımlarla yarattığımız etkinin kapsamını genişletiyoruz.

2021 yılının ilk dokuz ayında TL kredilerimiz %22 büyüyerek 253 milyar TL seviyesine ulaştı. İç talebin güçlü devam ettiği bu dönemde, tüzel ve bireysel portföyde dengeli ve istikrarlı büyümeye devam ederek TL kredilerde pazar payımızı yılbaşından bu yana 1 puan artırarak %10,6 seviyesine getirdik ve özel bankalar arasında liderliğe yükseldik1. Geçmiş dönemlerden gelen tedbirli ve proaktif yaklaşımımız nedeniyle, kredilerimizi doğru ve şeffaf sınıflandırarak, aktif kalitemizi çok net ve görünür kıldık. Aktif kalitemizi dönemsel olarak sürekli iyileştirdik. Bu ihtiyatlı duruş ve güçlü sermayemiz kesintisiz bir şekilde ekonomiye katkı sağlayarak büyümemize imkân veriyor." dedi.

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: "Aktif bilanço yönetimi kadar, dijitalleşme de uzun yıllardır Garanti BBVA'yı sektöründe ayrıştıran önemli özelliklerinden biri. Müşterilerimize uçtan uca eksiksiz dijital deneyim yaşatmak için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Garanti BBVA Mobil'de 10 milyon kullanıcıyı aştık ki bu bankalar arasında şu anki en yüksek aktif mobil müşteri sayısı. Uzaktan müşteri edinimi süreciyle beraber gerek Banka gerekse Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) olarak ürettiğimiz kolay çözümlerle bugüne kadar ulaşamadığımız müşterilere de erişebiliyoruz. Türkiye'nin ilk FinTek'lerinden biri diyebileceğimiz Garanti BBVA Ödeme Sistemleri bugün 9 farklı bankaya da hizmet sağlıyor. Yıllardır yatırım yaptığımız teknolojik altyapımızın gücünü gösteren dijital ödeme uygulamamız Garanti Pay'e kayıtlı 25 milyon kart bulunuyor.

Firmaların teknolojideki gelişmelere kayıtsız kalamadıkları gibi, iklim krizi ve yarattığı etkileri de aynı şekilde göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda hem ülkemizde hem de dünyada pek çok ilki gerçekleştirerek iş dünyasının dönüşümüne öncülük ediyoruz. Kısa bir süre önce Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için tüm finansal sistemin harekete geçirilmesini destekleyen ve Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği'nin Türkiye'den ilk ve tek imzacısı olduk. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği, küresel bankacılık varlıklarının yaklaşık %40'ını temsil eden ve 2050'ye kadar borç verme ve yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden 36 ülkeden 84 bankayı bir araya getiriyor. İklim krizi etkilerini çok çeşitli alanlarda gösteriyor. Deniz ekosisteminde yaşayan binlerce canlı türünü etkileyen müsilaj sorunu hepimizin hafızasında. Bu nedenle denizlerimizin temizlenmesi ve daha da önemlisi deniz temizliği konusunda gelecek nesillerin eğitilmesi ve farkındalığın artırılması için TURMEPA'yla birlikte Mavi Nefes Projesi'ni hayata geçirdik. Bu projeyle Marmara Denizi'ndeki ekosistem başta olmak üzere gelecek kuşaklara daha temiz denizler bırakmayı hedefliyoruz.

Garanti BBVA olarak, sadece ekonomide yarattığımız etkiye değil; çevreye, sosyal hayata ve teknolojiye kattığımız değeri de önemsiyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu süreçte çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarımla bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen ve güvenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

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Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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