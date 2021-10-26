Galataport açıldı mı? Galataport nerede?

Galataport açıldı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'un yeni kültür-sanat merkezi olarak görülen Galataport Projesi ile İstanbullular için yepyeni bir yaşam alanı sunulması hedefleniyor. Peki, Galataport nedir? Galataport nerede?

GALATAPORT NEDİR?

Galataport İstanbul İstanbul Karaköy Vapur İskelesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan birdestinasyon projesidir. Doğuş Grubu'nun Bilgili Holding ortaklığıyla 2014 yılından bu yana yürüttüğü Galataport İstanbul projesi 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile, Boğaz kenarında 1.2 km'ye sahip sahil şeridinde yer alan eşsiz kruvaziyer limanı, seçkin bir otel markası, kafeleri, restoranları, butik mağazaları, ofisleri ve iki önemli sanat müzesiyle dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasında yer alıyor.

GALATAPORT NEREDE?

Galataport İstanbul, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar sahil şeridine hayat verecek olan dünya çapında bir proje. İstanbul boğazının eski kenti çevrelediği bölgede yer alan ve büyüleyici tarihi yarımadanın bir uzantısı olan Galataport İstanbul, yaklaşık 200 yıldır eski depoların ve gümrük sınırlarının arkasına gizlenmiş olan bu sahil şeridini gün yüzüne çıkaracak. Galataport projesiyle birlikte bu sahil şeridi, şehri denize bağlayan halka açık bir kordon haline gelecek.

GALATAPORT AÇILDI MI?

Galataport İstanbul bugün itibarıyla ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Projenin tamamlanmasıyla Karaköy'ün 200 yıldır kapalı olan sahil şeridi de İstanbulluların kullanımına açıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YAT YARIŞLARI GALATAPORT'TA GERÇEKLEŞTİ

Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar 29-31 Ekim tarihlerinde, yarışın en kritik dönüş noktası Galataport İstanbul Kapılarının da aralarında olduğu parkurlarda mücadele edecek. İstanbullular ve şehrin ziyaretçileri, nefes kesen yarışlar eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Galataport İstanbul'da yaşayacak.

GALATAPORT İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak tüm İstanbullularla ve şehrin ziyaretçileriyle birlikte kutluyor. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" adıyla Boğaziçi'nde düzenlenecek parkurlarla 29-31 Ekim tarihleri arasında başta spor meraklıları olmak üzere herkese eşsiz bir heyecan ve keyif yaşatacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda 29 Ekim günü Boğaziçi'nde Cumhuriyet Kupası parkuru gerçekleştirilecek.

TARİHİ YARIMADA ÖNÜNDE UNUTULMAZ KARELER

Galataport İstanbul Kapıları, bu yıl Paket Postanesi ve Rıhtım Meydanı önünde olmak üzere iki lokasyonda konumlanıyor. Galataport İstanbul'un rıhtımında ve meydanlarında binlerce izleyici; eşsiz tarihi yarımada manzarası önünde tasarım harikası teknelerin nefes kesen mücadelesini izleyecek. İstanbul'un dünyaya denizden açılan kapısı Galataport İstanbul, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na verdiği bu istikrarlı destekle deniz turizmine, ülke tanıtımına verdiği önemi bir kez daha göstermiş olacak. Heyecanlı parkurlardaki yarışlar sonunda, dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçı arasında toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

GALATAPORT, İLKLERİN PROJESİ

Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na verdikleri desteği önümüzdeki yıllarda da sürdüreceklerini belirtti: "İlklerin projesi, şehrin tarihi limanını canlandıran Galataport İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'yla kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Geçen yıldan farklı olarak bu yılilk defa 200 yıl sonra erişime açılan sahil şeridimizde, meydanlarımızda ve sokaklarımızda tüm İstanbullular ve şehrin ziyaretçileri ile bu görsel şölene tanıklık edeceğiz. Bu yıl ayrıca yarışlar kapsamında iki kapımız bulunuyor. Galataport İstanbul kapıları, sahamızın Paket Postanesi ve Rıhtım Meydanı arasında kalan bölümü kapsıyor. İstanbul'un ve Boğaz'ın eşsizliğini gözler önüne seren, ülkemizin yurtdışı tanıtımında önemli bir rol oynayan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ev sahipliğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz."

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