G2 Esports, League of Legends kadrosunda büyük bir yenilenmeye gidiyor!

Tarihinde ilk kez League of Legends Dünya Şampiyonası'nı kaçırdıktan sonra G2 Esports, 2022 sezonunun başlangıcından önce LEC kadrosunda kapsamlı değişiklikler yapacağını açıkladı. Bu duyuruyu G2 Esports'un sahibi Carlos "ocelote" Rodriguez Santiago, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile gerçekleştirdi!

"Merhaba! Ben G2 Esports'tan ocelote. Bugün resmi açıklamalarımız var. Bildiğiniz gibi 2021 League of Legends'ı G2 için pek iyi değildi. Özellikle istediğimiz şey Dünya Şampiyonası'nı kazanmaktı. Takımın kurulduğu günden beri yaptığımız ve üstünde çalıştığımız tek şey Dünya Şampiyonası'nı kazanmaktı. Yapmayı düşündüğümüz değişiklikler gerçekten çok zor değişikliklerdi. Üzerinde, takımda kalacak oyuncularla çok uzun saatlerce düşünüp, tartışıp verdiğimiz kararlardı. Sadece oyuncularla da değil; reklam ekibiyle, koç ekibiyle, organizasyon yönetimi ile sürekli tartışma halindeydik. Bu görüşmeler sonucunda Wunder, Mikyx, Rekkles, Grabbz ve Nelson'ı yedeğe çekmeye karar verdik.

Dediğim gibi bu kararı vermek gerçekten çok zordu. Takımda yer alan her bir kişiyi çok seviyorum. Bu oyuncularla çalışmak da çok güzel bir deneyimdi. Onlarla çalıştığımız için gurur duyuyorum. Birlikte MSI kazandık, Dünya Şampiyonası ikincisi olduk, üst üste Avrupa'yı yok ettik.

Rekkles'a gelecek olursam da; takımımıza katıldı, elinden gelenin en iyisini yaptı, çok fazla tekli dereceli oynadı, takım için çok fazla içerik çıkardı. Bizimle çalışan tüm kişiler hakkında söyleyebileceğim kötü bir şey yok. Sadece iyi şeyler var. Umarım siz G2 takipçileri de onlara, bizimle yıllardır çalıştıkları için minnettar olursunuz.

Şimdi 2022 senesi için yeniden yapılanma zamanı (daha önceden çokça kez söylediğim gibi). Bu konuda çok umutluyum çünkü üzerinde çalışıyorum. Çok heyecan verici bir durum. Şu anda siz taraftarlar hiçbir şey bilmiyorsunuz ve bence siz de heyecanlanmalısınız. Bundan 12 ay sonrasına baktığınızda yaptıklarımızdan gurur duyacaksınız. Dünya Şampiyonası'nı kazanmak hala ana hedefimiz. Ayrıca yapacağımız şey de Dünya Şampiyonası'nı kazanmak.

Sizleri seviyorum!"

Yapılan açıklamaya bakacak olursak önümüzdeki yıl takım, Caps ve Jankos etrafında kurulacak. 2019 yılında da aynı mentaliteyle hareket edilmiş ve 2021'e kadar takımda değişen tek oyuncu Perkz olmuştu. 2021 yılı için Cloud9'a transfer olan Perkz'ün yerine de Avrupa'nın en iyi nişancısı olarak gösterilen efsane isim Rekkles dahil olmuştu.

League of Legends esporuna renk katan bu takımın 2022 hamlesini merakla bekliyoruz!

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