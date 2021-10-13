FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKDENİZ Üniversitesi'nen (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın en önemli batıklarından St. Didier'in içindeki mühimmat ve silahların, turistlere daha kolay gösterilmesi için bulundukları yerden çıkarılarak gemi üstünde sergilendiğini ortaya çıkardı.

ANTALYA (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi'nen (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın en önemli batıklarından St. Didier'in içindeki mühimmat ve silahların, turistlere daha kolay gösterilmesi için bulundukları yerden çıkarılarak gemi üstünde sergilendiğini ortaya çıkardı. Yapılan işleme tepki gösteren Prof. Dr. Gökoğlu, 'Eserler zamanla düşüp kayboluyor. Her gelen bu şekilde bulunduğu yerden bir şeyler alıp götürebilir. Bu durum, sürekli olarak geminin soyulması anlamına geliyor" dedi.

Antalya ve çevresindeki dalış noktalarından en önemlisi olan yat limanı açığındaki St. Didier batığı, turistik amaçlı dalış noktalarının başında geliyor. 15 metre derinlikte kıç kısmı ile başlayan batık, 30 metreye kadar ulaşıyor. Tarihi gemi tek parça olarak dipte her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor. Batıkta o dönem kullanılan askeri araçlar, mühimmat, silahlar bulunurken dalış için gelen ziyaretçiler geminin içinde bu eserleri görme imkanı yakalıyor.

YAĞMALANIYOR

AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, zaman zaman kendisinin de dalış yaptığı St. Didier batığının yağmalanmasından dert yandı. Batığın içine giren bazı dalış merkezi çalışanlarının, dalış yaptırdığı turistlere eserleri göstermek için yerinden çıkarıp geminin güvertesine sıraladığını söyledi. Bu durumun zamanla yağma ve kayıplara sebep olduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, 'Cephaneler çıkarılıp geminin güvertesine, küpeştesine konulmuş. Bu yanlış. Dalış yapanlar daha rahat görsün diye yapılıyor. Amforalar da böyle yapılıyor. Bunu çıkarıp göstermenin anlamı yok. Orijinalliği gidiyor. Ayrıca eserler, bırakıldığı yerlerden zamanla düşüp kayboluyor. Her gelen bu şekilde bulunduğu yerden bir şeyler alıp götürebilir. Sürekli geminin soyulması anlamına geliyor bu durum" diye konuştu.

Prof. Dr. Gökoğlu, geminin son durumunu ve güverteye sıralanan mühimmatları su altı kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde batığın içinde bulunan top ve uçaksavar mermilerinin sıralı şekilde geminin yüzeyinde durduğu görüldü. Ayrıca gemi içerisindeki bir tabağın içine de yine bu mühimmatlar sıralı şekilde yerleştirilerek, geminin uç kısmına yerleştirildiği dikkati çekti.

FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ

FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ

FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ

FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
TANIĞI GÜLEREK DİNLEYEN CİNAYET SANIĞINA MAKTULÜN AİLESİNDEN TEPKİ

TANIĞI GÜLEREK DİNLEYEN CİNAYET SANIĞINA MAKTULÜN AİLESİNDEN TEPKİ

 Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor

Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor

 Gövdesi çürüyen ağaç kaldırıma devrildi, bir vatandaş saniyelerle altında kalmaktan kurtuldu

Gövdesi çürüyen ağaç kaldırıma devrildi, bir vatandaş saniyelerle altında kalmaktan kurtuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Namaz Vakitleri Mustafa Varank Nihal Yalçın Amelia Hamlin Süleyman Soylu
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FRANSIZ BATIĞINA 'TURİSTLER RAHAT GÖRSÜN' MÜDAHALESİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:17:00. #1.12#