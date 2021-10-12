KARAİSALI, ADANA (İHA) - Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Adana'da kuzeniyle fotoğraf çekilen Hatice'nin dengesini kaybettiği kuzeninin de onu tutmaya çalışırken birlikte düştüğü öğrenildi

ADANA - Adana'nın Karaisalı ilçesindeki tarihi Varda Köprüsü önünde fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hatice Nur Karabulut'un cenazesi babası ve yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Genç kızın fotoğraf çekilirken dengesini kaybettiği kuzeninin de onu tutmaya çalışırken birlikte uçurumdan düştükleri öğrenildi.

Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi Varda Köprüsü yakınında meydana geldi. Hatice Nur Karabulut Barcelona'da yaşayan kuzeni Mazlum Sözeri ile Varda Köprüsü manzarasında fotoğraf çekilmek istedi. Hatice fotoğraf çekildiği sırada dengesini kaybedince Mazlum da onu tutmaya çalıştı. Ancak iki kuzende dengesini kaybedip uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kuzenleri düştükleri yerden çıkardı. Hatice Nur Karabulut olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Mazlum Sözeri de hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere dün Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Hatice'nin cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilmek üzere babası ve yakınlarına teslim edildi.

Genç kızın babası cenazeyi alırken gözyaşı dökerken Hatice'nin aşçılık bölümünü yeni bitirdiği ve Adana'da bir restoranda şef olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.