Flash TV'ye yayın dönemi önce Saba Tümer'den soğuk duş: Tekliflerine evet demedim - Haberler Magazin
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Flash TV'ye yayın dönemi önce Saba Tümer'den soğuk duş: Tekliflerine evet demedim

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11 Ekim'de yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV ile anlaştığı iddia edilen ünlü sunucu Saba Tümer, kanalın yeni sezon afişlerinde kendisini görünce sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tümer, teklif geldiğini ancak kabul etmediğini söyledi.

Kanal binasıyla ilgili yaşanan davalar nedeniyle geçtiğimiz aylarda kapılarını kapatmak zorunda kalan Flash TV, Hakan Aygün genel yayın yönetmenliğinde yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyordu. Seda Akgül, Can Ataklı, Lale Özan Arslan gibi deneyimli isimlerle anlaştığı belirtilen kanalın, ünlü sunucu Saba Tümer'le de el sıkıştığı iddia edilmişti. Ancak gerçeğin böyle olmadığı, kanalın tanıtım afişlerinin reklam panolarına asılmasından sonra ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Saba Tümer, tanıtım afişlerinde kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını, çünkü kanalın kendisine getirdiği teklifi kabul etmediğini söyledi. Tümer, "Flash TV'nin tarafıma teklif yaptığı doğrudur ancak görüşmeler sonucunda yanıtım olumsuz olmuştur" dedi.

Ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Zorunlu açıklama... Flash TV ile anlaşmış olduğum hakkında çıkan haberler ve görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Flash TV'den tarafıma program yapma teklifinde bulunulduğu doğrudur ancak görüşmelerimiz sonucunda kendilerine yanıtım maalesef olumsuz olmuştur.

Bu süreçte, anlaşmamız olmamasına rağmen kurum adına hazırlanan billboardlarda fotoğrafımı görünce bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu vesileyle yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV çalışanlarına sonsuz başarılar dilerim... "

Flash TV'ye yayın dönemi önce Saba Tümer'den soğuk duş: Tekliflerine evet demedim

İşte panolardaki o afiş:

Flash TV'ye yayın dönemi önce Saba Tümer'den soğuk duş: Tekliflerine evet demedim

Flash TV'ye yayın dönemi önce Saba Tümer'den soğuk duş: Tekliflerine evet demedim
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Haber: Flash TV'ye yayın dönemi önce Saba Tümer'den soğuk duş: Tekliflerine evet demedim - Haberler Magazin
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