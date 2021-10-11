Flash TV'de yeni dönem öncesi yayın politikası krizi! Yüzde 50 ortak sert sözlerle mahkemeye gidiyor - Haberler
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Flash TV'de yeni dönem öncesi yayın politikası krizi! Yüzde 50 ortak sert sözlerle mahkemeye gidiyor

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Flash TV'de yeni yayın dönemi öncesinde büyük kriz yaşanıyor. Kanalın sahibi iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ, kanalda yüzde 50 payının bulunduğunu ancak yeni yayın dönemiyle ilgili kendisine gelen bir haber olmadığını belirterek, "Flash TV kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine karşı oluşumlar içerisinde yer almamıştır" dedi. Kardeş Göktuğ mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.

Yeniden yayın hayatına dönmeye hazırlanan Flash TV'de yayın politikası krizi yaşanıyor. Genel yayın yönetmenliğini Hakan Aygün'ün yürüttüğü kanal, birçok transfere imza atmıştı. Ana haber bülteni için Can Ataklı, sabah programı için Seda Akgül, tartışma ve siyaset programları için ise Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara gibi isimlerle anlaşan Flash TV'de yaşanan gelişme büyük şaşkınlığa neden oldu.

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİLMEDİ"

Kanalın hisselerinin yüzde 50'sini elinde bulunduran patron Ömer Ziya Göktuğ'u kardeşi Mehmet Emin Göktuğ, "Flash TV kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine karşı oluşumlar içerisinde yer almamıştır" diyerek mahkemede hakkını savunacağını söyledi.

"YÖNETİMDEN HABERSİZ ELDE EDİLMİŞ FON"

Göktuğ, açıklamasında, 'yönetim kurulundan haber siz elde edilmiş fon' ifadelerini kullanarak, "Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur" dedi.

İşte Mehmet Emin Göktuğ'un yaptığı o açıklama:

Flash TV'de yeni dönem öncesi yayın politikası krizi! Yüzde 50 ortak mahkemeye gidiyor

Flash TV'de yeni dönem öncesi yayın politikası krizi! Yüzde 50 ortak sert sözlerle mahkemeye gidiyor
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