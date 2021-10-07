Fırında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı

Afyonkarahisar'da bir köy fırınında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.

ÇAY, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'da bir köy fırınında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.

Yangın, Çay ilçesine bağlı Karamık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kurnaz'a ait fırında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın çevredeki evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Yangını gören çevredeki köylülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri geldi. Yangının söndürülmesi için Çay ilçe merkezi başta olmak üzere Pazarağaç ve Karacaören itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Rüzgarın etkisiyle söndürülmesi zorlaşan yangın 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Fırında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı

Fırında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Camiden 15 bin lira değerindeki şamdanlar çalındı

Camiden 15 bin lira değerindeki şamdanlar çalındı

 Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

 5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı

5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Deniz Akkaya Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fırında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:46:28. #1.12#