Fındık İşi filmi konusu, oyuncuları ve Fındık İşi özeti! Fındık İşi filmi seslendiren kim? Fındık İşi 2 çıktı mı? Fındık İşi 2 konusu nedir?

İzleyenleri ekrana bağlayan Fındık İşi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aykut Enişte filmini izleyecek olanların merak ettiği Fındık İşi konusu nedir, Fındık İşi oyuncuları kimler ve Fındık İşi özeti, Fındık İşi 2 çıktı mı? Fındık İşi 2 konusu nedir? gibi konuları inceliyoruz.

FINDIK İŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Huysuz, bağımsız sincap Surly, parkından kovulmuştur ve şehirde yaşamak zorundadır. Şansına, kış için hazırlanırlarken, kendisinin ve park halkının hayatını kurtarabilecek bir şeye denk gelir

Fındık İşi (Özgün adı; The Nut Job) Peter Lepeniotis'in yönettiği (Lorne Cameron'da film yazarı olan) 2014 yılında 3D bilgisayar animasyonlu hırsız komedi filmi. Stephen Lang, Maya Rudolph ve Sarah Gadon tarafından desteklenen rolleri ile Will Arnett, Brendan Fraser, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham, Liam Neeson ve Katherine Heigl'in seslerini canlandırıyor. Film, Lepeniotis'in 2005 kısa animasyon filmi Surly Squirrel'e dayanıyor. Gulfstream Pictures, Redrover International ve ToonBox Entertainment tarafından üretilen Open Road Films tarafından 17 Ocak 2014'te Amerika'da yayımlandı. 42,8 milyon dolarlık bir bütçeyle, Güney Kore'de ortak üretilen en pahalı animasyon filmi. Film, Kuzey Amerika'da $ 64.900.000 $ toplam 120.9 milyon dolar hasılat elde etti.,

FINDIK İŞİ KARAKTERLERİNİ SESLENDİRENLER KİMLERDİR?

Will Arnett

Brendan Fraser

Gabriel Iglesias

Jeff Dunham

Liam Neeson

Katherine Heigl

Türkçe Seslendirme: Payidar Tüfekçioğlu, Kerem Kobanbay, Savaş Özdural, Buket Dereoğlu, Kubilay Pembeklioğlu ve Özgür Özdural

FINDIK İŞİ 2 ÇIKTI MI?

Fındık İşi 2 filmi 18 Ağustos 2017'de ilk bölümün devamı olarak çıktı.

FINDIK İŞİ 2 KONUSU NEDİR?

Surly (Will Arnett) ve park hayvanları Oakton City'in çarpık belediye başkanının (Bobby Moynihan) Liberty Park'ı tehlikeli bir eğlence parkıyla değiştirmesini önlemek için bir araya gelmelidir.

Fındık İşi 2 (Özgün adı; The Nut Job 2: Nutty by Nature), Cal Brunker tarafından yönetilen ve Brunker, Bob Barlen ve Scott Bindley tarafından yazılmış ve yaklaşmakta olan bir bilgisayar animasyon komedi filmidir. Bu, 2014 yılına ait Fındık İşi filminin devamı. Filmin yıldızları Will Arnett, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Jackie Chan, Bobby Moynihan, Bobby Cannavale ve Peter Stormare. Gulfstream Pictures, Redrover International ve ToonBox Entertainment tarafından üretilen filmin Open Road Films tarafından 18 Ağustos 2017'de teatral olarak çıkması planlanıyor.

