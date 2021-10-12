Electronic Arts tarafından yapılan patent başvurusuna göre, FIFA serisinin yeni adı Ea Sports FC olabilir.

EA, FIFA 22'nin çıkışının ardından FIFA ile olan isim hakkı lisansını sürdürmeme ve uzun soluklu futbol simülasyon serisi için isim değişikliğine gitme planı olduğunu belirtmişti. Görünüşe göre, FIFA serisi bundan sonra yoluna "EA Sports FC" olarak devam edebilir.

Polygon'un fark ettiği üzere, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin internet sitelerinde ayrı ayrı EA Sports FC adının tescillendiği ortaya çıktı. Her iki marka tescili de bilgisayar oyunu yazılımı ve online bilgisayar oyunu yazılımı kategorilerinde kayıt ettirilmiş olarak gözüküyor. Henüz ABD tarafında benzer bir marka tescili olmasa da, EA'in Avrupa bölgesindeki bu tescilleri 1 Ekim itibariyle kayıt edilmiş durumda.

Bu gelişme, EA'in geçen haftaki açıklamasının üzerine gerçekleşti. Bu bağlamda, FIFA serisinin yeni adı EA Sports FC olabilir. Söz konusu açıklama şu şekilde:

"İleriye yönelik baktığımızda, global EA Sports futbol oyunlarımızın adını değiştirme fikrini tartışıyoruz. Bu, futbol dünyasındaki diğer tüm resmi işbirliklerimiz ve lisans anlaşmalarımızdan ayrı olarak FIFA ile olan isim anlaşmamızı gözden geçirmemiz anlamına geliyor."

Seri ilk kez FIFA adını 1993'de Sega Genesis için çıkan FIFA International Soccer ile kullanmıştı.

Benzer şekilde, bir diğer futbol oyunu Pro Evolution Soccer'ın ismi Konami tarafından bu yıl eFootball olarak değiştirilmişti.

EA, FIFA Serisinin Adını Değiştirmeyi Düşünüyor

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