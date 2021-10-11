Fidanlar Doğaya Cansuyu Olacak

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü Etkinlikleri kapsamında Yeşildere mevkiinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

11 Ekim 2021 Pazartesi günü Yeşildere yolu üzerinde Afad İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, AFAD İl Müdürü Şerife Han, kurum müdürleri, AFAD İl Müdürlüğü personeli, tema vakfı üyeleri ve öğrenciler katıldı.

11-24 Ekim 2021 tarihleri arasında "Afet Risklerini Azaltma" teması ile gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde diktiği fidanların can suyunu veren Vali Mehmet Alpaslan Işık, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için düzenlenen bu etkinlik ile ciğerlerimiz olan ormanlarımızın sadece insanlar için değil doğada var olan ve yaşamlarını sürdüren diğer canlılar içinde hayat kaynağı olduğunu belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında 500 adet karaçam fidanı toprakla buluşturulurken 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri çerçevesinde toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 11-24 Ekim 2021 tarihleri arasında çeşitli etkinlik düzenlenecek.

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