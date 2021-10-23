FESTİVALDE SAFRAN HASADI YAPILDI

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 5. Safran Festivali etkinlikleri kapsamında safran hasadı yapıldı. Vatandaşlar safran hasadına akın ederken, safranlı yiyecekler ikram edildi.

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Vakfı'nca bu yıl 5'incisi düzenlenen Safran Festivali'nin ikinci gününde Yukarı Çiftlik köyünde İsmail Yılmaz'ın yaklaşık 30 dönüm tarlasında safran hasadı yapıldı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen, farklı özellikleriyle gıda, ilaç, kozmetik ve tekstil sektörlerinde kullanılması nedeniyle 'mucize bitki' olarak adlandırılan safranın hasadına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hasat etkinliğine katılanlara safranlı çay, safranlı lokum ve yiyecekler ikram edildi. Etkinlik kapsamında kaynatılan lokum kazanına safran boşaltıldı.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, 'Şunu anladık ki safran Safranbolu'da turizmin önüne geçti. 30-40 gündür Safranbolu'da oteller doluyor. Günübirlik gelen misafirlerimizde oldukça fazla. Yurtiçi ve yurtdışından alım gücü yüksek misafirlerimiz geliyor. Burada biz safranı daha çok üretip daha çok anlatırsak muhtemelen daha iyi yerlere gelmiş olacağız.' dedi.

Safranın sadece bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda bir turizm ürünü olduğunu ifade eden Karabük Valisi Fuat Gürel, 'Sadece bir tarım ürünü olarak kalsaydı Safranbolu'ya ismini veren bir ürün olarak kalabilirdi. Şükürler olsun ki bütün dünyadan insanların memnuniyetle buralara kadar gelmesine değer bir ürünün Safranbolu'da hasadını yapıyoruz. Turizmi 12 aya yaymak gerekiyor. Safranbolu turizminin böyle bir alt yapısı var zaten.' diye konuştu.