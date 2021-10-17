Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Afyonkarahisar 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021) için kente gelen büyükelçiler ve misafirler Frigya'yı gezdi.

AFYON (AA) - Afyonkarahisar 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021) için kente gelen büyükelçiler ve misafirler Frigya'yı gezdi.

Kentte bulunan 15 ülkeden büyükelçi ve davetliler, festivalin son gününde, İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyü ile Kayıhan ve Döğer beldelerindeki tarihi yapılar, oyma kaya mezarları ve peribacalarını inceledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in de katıldığı gezide, büyükelçiler ve davetlilere 3 bin yıllık Frigya anlatıldı. Büyükelçiler ve davetliler, tarihi Frig Vadisi'ne hayran kaldı.

Emre Gölü'nde tekne turu da yapan misafirler, kendilerini kentte misafir eden Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek'e teşekkürlerini iletti.

Geziye, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, daire müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü

Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin
Spor Sergio Perez Fernando Alonso Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Hava Durumu Devlet Bahçeli Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 20:12:59. #1.12#