Fava nedir? Masterchef yemekleri zeytinyağlı fava tarifi, nasıl yapılır? Fava malzemeleri! - Haberler
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Fava nedir? Masterchef yemekleri zeytinyağlı fava tarifi, nasıl yapılır? Fava malzemeleri!

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Fava nedir? Masterchef yemekleri zeytinyağlı fava tarifi, nasıl yapılır? Fava malzemeleri!

Masterchef'te bugün Ege mutfağına ait yöresel yemekler yapılıyor. Bu kapsamda Fava nedir? Masterchef yemekleri zeytinyağlı fava tarifi, nasıl yapılır? Fava malzemeleri! başlıkları araştırılıyor. Peki, fava nedir? Fava nasıl yapılır?

12 EkimMasterchef yemeklerinde dikkat çekenlerden biri Fava oldu. Fava nedir? Masterchef yemekleri zeytinyağlı fava tarifi, nasıl yapılır? Fava malzemeleri!

2 su bardağı kuru bakla

4 su bardağı sıcak su Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1 adet büyük boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Bol suda yıkadığınız kuru baklayı, daha kısa sürede pişmesi için bir gece önceden suda bekletin.Favanın servis öncesinde hafif sulu bir kıvamda kalması gerekmektedir. Bekledikçe suyunu çekecek ve kıvam alacaktır.

Aromatik tatlardan hoşlanıyorsanız favaya kereviz de ekleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun.

Sıcak suyu tencereye aktarın. Pişirme süresini kısaltmak adına uzun süre suda beklettiğiniz kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ekleyin.

Baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika orta ateşte kaynatın. Zeytinyağının eşsiz bir tat verdiği favaya kavuşmak için blender yardımıyla karışımı püre haline getirin.

Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre dereotu ile süsleyin.

Bu keyfi daha da doyurucu hale getirmek için kızarmış ekmek dilimleri üzerinde sevdiklerinizle paylaşın.

Zeytinyağlı Fava Tarifinin Servis Önerisi

Silikon servis kaplarında şekil verdiğiniz favayı porsiyon olarak da ikram edebilirsiniz.

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