Fatih'te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti - Haberler
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Fatih'te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti Fatih'te yolculuk sırasında İETT otobüsü arıza yaptı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te arızalanan İett otobüsünü vatandaşlar itti

İSTANBUL - Fatih'te yolculuk sırasında İETT otobüsü arıza yaptı. Bozulan otobüs vatandaşlar tarafından itildi.

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Dün sabah saatlerinde Fatih'te Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, seyir halindeyken arıza yapıp yolda kaldı. Seferber olan vatandaşlar otobüsü itti. Yaşan o anlarda cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Fatih'te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

Fatih'te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - Son Dakika Haberleri
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