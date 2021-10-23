FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu törenle açıldı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Yedikule Hisarı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Fatih Belediyesi 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu'nu Yedikule Hisarı'nda düzenlenen törenle başladı. Konser, tiyatro, sergi, konferans ve söyleşi gibi etkinliklerin yanı sıra kitap ve dergilerin de yayımlanacağı yeni sezonun açılışına, kültür ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, burada yaptığı konuşmada, kültür ile sanatın ruh dünyasının mayası ve uygarlıkların aynası olduğunu söyledi.

"Tarihimize güçlü bir şekilde sahip çıkıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Burada tabii Türkiye'de Kültür Bakanlığımızın liderliğinde inanılmaz restorasyon çalışmaları yapıldı. Bir kere tarihimize güçlü bir şekilde sahip çıkıyoruz ama onların içerisindeki yaşam somut olmayan miras dediğimiz yemeden içmeye oturmadan kalkmaya, müzik, tiyatro; hayatımızı, bizi biz yapan değerleri aktarma işte o da sanat yoluyla oluyor dolayısıyla ben şunu söylüyorum. İnsan ruhtur, bedendir, ve akıldır. Toplum da şehirdir çünkü toplumun içine yerleştiği mekanizması coğrafya ve o coğrafyası şehirdir. Şehir hayatında yaşıyoruz ve bizi biz yapan değerlerimizi kültür diyoruz ve yaşam tarzımızla ürettiğimiz her yenilikçi düşünce ve ortaya koyduğumuz modasından tekstiline, evdeki yemek alışkanlıklarımıza kadar hepsine de sanat diyoruz o halde toplum şehirdedir ve kültürsüz, sanatsız olmaz" dedi.

"İstanbul'daki kültürel mirasın yüzde 40'ı bu bölge içinde"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, "Fatih, uzun bir pandemi döneminden sonra 2021-2022 kültür sanat sezonunu yıllardır kapalı olan ama şu anda belediyemiz tarafından hem restorasyonu devam eden hem de ziyaretçilere açılan Yedikule Hisarı'nda yapmak istedik. Çünkü Yedikule Hisarı bundan sonra inşallah bu tür nitelikte kültür sanat faaliyetlerinin İstanbul'daki önemli bir merkezi olacak. Şimdi burada çok değerli misafirlerimizle beraber bir dinleti ile beraber kültür sanat sezonunu açacağız. Fatih Belediyesi eskilerin tabiriyle "Nefs-i İstanbul" burası yani İstanbul'un merkezi suriçi diye tanımladığımız bölge. Bundan sonra inşallah kültürü mekan üzerinden bir kültür planlaması inşallah başlattık yani tabiri caizce Fatih'teki her bir mekanı kültürle beraber adım adım işlemiş olacağız. Bunlardan bir tanesi Yedikule Hisarı, bunlardan bir tanesi Davutpaşa Medresesi, bir tanesi Zeyrek bölgesinde bir mekanımız var, yine Fatih Kültür Sanat Merkezimiz var, yine Fatih Sanat Akademimiz var, buna benzer mekanlar üzerinden inşallah çok farklı ve sanatsal faaliyetlerde çok daha aktif bir Fatih Belediyesi inşallah görecekler çünkü İstanbul'daki kültürel mirasın, toplam kültürel mirasın yüzde 40'ı bu bölge içinde" şeklinde konuştu.

Açılış programındaki konserde, piyanist Güldiyar Tanrıdağlı'ya solistler Gülzade Tanrıdağlı, Atakan Akdaş ve Erkut Cantürk eşlik etti.