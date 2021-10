Far Cry 6, Xbox'da en çok oynanan ilk 15 oyun arasına girdi

Ubisoft'un geliştirdiği Far Cry 6'nın çıkmasını birçok oyuncu merakla bekliyordu ve ilk günden alıp oynamaya başladılar. Xbox'ın haftalık olarak en çok oynanan oyunları listesinde Far Cry 6, FIFA 21'i düşürerek 14. Sıraya oturdu. Geçen hafta 14. Sırada olan FIFA 21, 16. Sıraya gerilerken Far Cry 6 ise 14. Sıraya yerleşti.

Xbox'da haftalık olarak en çok oynanan oyunlar arasında bu hafta birinciliğini korumaya devam eden Call of Duty: Modern Warfare yer alıyor. İkinci sırada ise aynı şekilde konumunu koruyan Fortnite, üçüncü sırada ise Minecraft'ı bi sıra geriye iterek üçüncülüğe yerleşen Call of Duty: Black Ops Cold War yer alıyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Ayrıca yeni çıkış yapan Back 4 Blood 22. sıraya yerleşirken Insurgency: Sandstorm 39. sırada başladı. İşte haftanın en çok oynanan Xbox oyunları…

XBOX'TA EN ÇOK OYNANAN 40 OYUN



Haberler.com - Son Dakika Haberleri