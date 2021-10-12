Fal baktırmak günah mı Diyanet fetvaları!

Dini konularda araştırma yapanlar Fal baktırmak günah mı konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Fal baktırmak günah mı konusunda fetva yayınladı. Peki, Fal baktırmak günah mı İşte, detaylar… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

FAL BAKTIRMAK GÜNAH MI?

Son dönemde büyük şehirlerde fal kafelerin sayısındaki önemli artış yaşanması üzerine Diyanet Başkanlığı gençleri "günaha girme" konusunda uyardı. Bu tür yerlere manevi boşluktaki gençlerin ilgi gösterdiğini bildiren Diyanet, fal açtırma veya fala inanışın "tevhid inancıyla taban tabana zıt olduğu ve şirk sayıldığı"na dikkat çekti. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Abdurrahman Akbaş, "Umut, teselli arayan, manevi boşluk içerisindeki gençler bu kafelere ilgi göstermektedirler. Günümüzde gençler arasında arkadaşlık, evlilik kriterleri arasında burçlar, hatta 'yükselen' olarak ifade edilen doğum saati aranmaktadır. Kadın günlerinde de kahve falı yaygın olarak kullanılmaktadır" dedi.

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