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Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi bir kaç gün sürebilir

Haberler.com - Haberler | Teknoloji

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde saatlerdir erişim sorunu yaşanıyor. Kesintiyle ilgili sosyal medya devlerinden "Sorunu düzeltmeye çalışıyoruz" açıklaması gelse de erişim sorununun bir kaç gün sürebileceği belirtiliyor.

Aynı şirket bünyesinde bulunan Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan çöküntü, dünyadaki tüm kullanıcıları etkiledi. Saat 18.40 itibarıyla 3 uygulamaya erişim kesildi. Facebook, Instagram ve WhatsApp tarafından yapılan peş peşe açıklamalarda, sorunun farkında olunduğu ve kısa sürede çözümü için uğraşıldığı belirtildi. Ancak çözüm için tam bir süre verilmedi. Bu sürenin verilmemesi ise sorunun günlerce sürebileceği şeklinde yorumlandı.

Facebook'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

Instagram da paylaştığı mesajda "Instagram ve arkadaşları şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız" ifadelerine yer verdi.

WhatsApp'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise en kısa sürede güncelleme gönderileceği kaydedilerek, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.

Ancak 3 sosyal medya platformu da sorununun çözümü için net süre vermedi. Yaklaşık 5 saattir kesintide olan şirketlerin borsa hisseleri de hızla düşerken, sorunun çözüme kavuşturulmasının daha uzun sürebileceği iddiası ortaya atıldı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi bir kaç gün sürebilir
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