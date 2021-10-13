Eyüpsultan'da Kariyer ve İstihdam Fuarı - Haberler
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Eyüpsultan'da Kariyer ve İstihdam Fuarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eyüpsultan'da Kariyer ve İstihdam Fuarı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması için Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kariyer ve İstihdam Fuarı'nın ikincisi düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması için Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kariyer ve İstihdam Fuarı'nın ikincisi düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kariyer ve İstihdam Fuarı'nın ikincisi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Düzenlenen fuarda sektöründe öncü firmaları ve iş arayan vatandaşlar bir araya geldi. Yaklaşık 30 firmanın stant açtığı fuarda firmalar, iş arayan vatandaşlar ile bir araya gelerek görüşme yaptı. Fuara Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Başkan Köken, "İş yerleri nasıl bir eleman aradığını bilmiyor. İşçiler de ben hangi işi yapabilirim konusunu bilmiyor. Biz ön form yapıyoruz, deneme mülakatları yapıyoruz. Yetkili işin uzmanları, kariyer firmalarını buraya getirdik. İş arayanlar buraya gelip hangi iş bana uygun ya da değildir, profesyonellerle bir araya getirip çözüm bulmaya çalışıyoruz. Biraz da olsa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İşsizlikle ilgili pandemiden çıkışta yaşanan bu sıkıntılara bir nebze de olsa merhem olmak istedik. Kasım 2019'da birincisini yapmıştık. Araya pandemi girince geçen yıl yapamadık. İnşallah bugün aldığımız neticeye göre de bunu 1 yıl değil de 6 ay sonra yapmak gerekebilir şu anda bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

İş başvurusu için fuara katılan Medeni Öztürk, umutlu olduğunu ve iş bulacağını düşündüğünü söyledi. Öztürk," İlk standım, başvuru yapıyorum. Umutluyum, İnşallah bir iş bulacağım. Başka stantlara da bakıp form dolduracağım" dedi.

Kendine uygun pozisyonda iş bakan Fatma Topuz ise iki stant gezdiğini ifade ederek "Şu anda öz geçmiş (CV) dolduruyorum. Kendime uygun işlere pozisyonlara bakarak o firmaların formlarını dolduruyorum. Hastane olarak bakıyorum. Hasta kabul, hasta danışmanı olarak baktım. Hastane olarak biraz zor ama başka stantlara da bakacağım. İnşallah bulurum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da Kariyer ve İstihdam Fuarı

Eyüpsultan'da Kariyer ve İstihdam Fuarı

Eyüpsultan'da Kariyer ve İstihdam Fuarı

Eyüpsultan'da Kariyer ve İstihdam Fuarı

Eyüpsultan'da Kariyer ve İstihdam Fuarı

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