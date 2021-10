Evlilik Hakkında Her Şey hangi gün, hangi kanalda?

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun yazdığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin ilk tanıtımı dikkat çekti. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey hangi gün, saat kaçta başlıyor? Peki, Evlilik Hakkında Her Şey hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam var mı, ne zaman yayınlanıyor? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

"Evlilik Hakkında Her Şey" dizisi 21 Eylül 2021 Salı saat 20.00'de FOX TV izleyicisiyle buluştu. Dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümleri salı akşamı yayınlanmakta.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

