Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

FOX TV'de yayınlanan ve MF Yapım imzalı ve yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi büyük beğeni toplayan Evlilik Hakkında Her Şey, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor.

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

Günay ailesinin üzerine bomba gibi düşen Saklı Oda skandalı herkesi derinden sarsmıştır. Azra, yıllarca işi gereği karşılaştığı durumlardan birinin içinde kendini bulmanın acısını yaşarken kocasının sırlarının peşine düşer. Müvekkili Süreyya hanım da beklenmedik şekilde bu sürece dahil olur. Bunun yanı sıra, böylesine hassas ve zayıf olduğu bir zamanda Yıldırım'a yakın durmak istemese de ikili arasında bazı yüzleşmelerin yaşanması kaçınılmazdır. Songül'ü anlaşmaya ikna etmek isteyen Alpay, Songül'le yüzleşecek fakat bu buluşma hiç beklenmedik bir noktaya varacaktır. Sergen ise yaşananların acısı ve Azra'yı kaybetme korkusuyla en yakın tehdit olarak gördüğü Yıldırım'ın üzerine gider. Bu esnada Ural'ın yapacağı bir teklif Sanem'i kararsız bırakacaktır. Çolpan'ın gizlediği bir başka gerçek ortaya çıkarken, Faruk'un bir itirafıyla aralarındaki ilişki yeni bir boyut kazanacaktır. Üç kız kardeşin yaşadıklarından uzaklaşmak isterken atıldıkları bir maceranın sonunda ise Azra'yı en büyük kâbusu beklemektedir.

Azra, yaşadığı travmatik geceyi atlatmaya çalışırken yeni gelen bir davayla işine yoğunlaşmak zorunda kalır. Evli insanların yasak ilişki yaşamak için kullandıkları "Saklı Oda" adlı bir internet sitesi siber saldırıya uğrar ve site kullanıcılarının isimleri ifşa olur. Azra tüm ülkeyi sarsan bu skandalın kendi hayatını da altüst edeceğinden haber sizdir. Çolpan, Sanem ve Azra'nın öğrendiklerini Güneş'ten saklamak isterken kendini başka bir mecburiyetin içinde bulacaktır. Hatalarının su yüzüne çıkma olasılığı Sergen'i köşeye sıkıştırır. Bu esnada Songül, çocuklarıyla yüzleşecektir. Faruk ise Azra ve ailesine yaptığı bir sürprizle buzları az da olsa eritmeye çalışacaktır. Sanem, ailesiyle ilgili öğrendiği yeni gerçeklerin ardından daha fazla sessiz kalamayacağına karar verir. Evlilik konusunda köşeye sıkışan Güneş ise kendisini bekleyen büyük felaketten haber sizdir.

Evlilik Hakkında Her Şey 6. Bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak olan 6. bölümün sonunda yayınlanacak.

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

