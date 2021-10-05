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Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 36 yaşındaki Süleyman Genç, evinin ön kısmında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Genç, başına isabet eden mermi ile kanlar içerisinde yere yığılırken; saldırgan ya da saldırganlar ise kaçtı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerini belirlemek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

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