Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı

Brittani Paulhamus isimli kadın, Pensilvanya eyaletinin Williamsport bölgesindeki bir pizzacıdan tavuk kanadı sipariş etti. Pizzacı, tavuk kanadını hazırladıktan sonra eve gönderdi. Bir hayli acıkan Brittani Paulhamus, paketini açtığında gördüğü manzara nedeniyle büyük korku yaşadı.

YANLIŞLIKLA TAVUK KAFASI UNUTULDU

Tavuk poşetinin içerisinde yanlışlıkla tavuk kanadı unutulduğunu gören kadın, korkudan yerinde duramadı. Başına gelenler hakkında konuşan Brittani Paulhamus, "Daha önce yemek sipariş ettiğim bir yerdi ve lezzeti iyiydi, gerçekten yaşanan durum karşısında şaşkınım" dedi.

"FARKINA VARMAYIP ISIRDIM"

İkinci ısırıkta zorlandığını belirten Brittani Paulhamus, "İlk ısırığı aldığımda her şey normaldi. Ancak ikinci ısırığı aldığımda bir sertlik hissetim. Sonrasında baktığımda bunun bir tavuk kanadı olmadığını gördüm" ifadelerini kullandı.

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