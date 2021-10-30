Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı - Haberler
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Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel
Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Brittani Paulhamus isimli kadının sipariş ettiği tavuk kanadının içerisinden tavuğun kafatası çıktı. Tavuk kafasını fark etmeyerek ısıran kadın, sertliği karşısında bunun bir kanat olmadığını anladı.

Brittani Paulhamus isimli kadın, Pensilvanya eyaletinin Williamsport bölgesindeki bir pizzacıdan tavuk kanadı sipariş etti. Pizzacı, tavuk kanadını hazırladıktan sonra eve gönderdi. Bir hayli acıkan Brittani Paulhamus, paketini açtığında gördüğü manzara nedeniyle büyük korku yaşadı.

YANLIŞLIKLA TAVUK KAFASI UNUTULDU

Tavuk poşetinin içerisinde yanlışlıkla tavuk kanadı unutulduğunu gören kadın, korkudan yerinde duramadı. Başına gelenler hakkında konuşan Brittani Paulhamus, "Daha önce yemek sipariş ettiğim bir yerdi ve lezzeti iyiydi, gerçekten yaşanan durum karşısında şaşkınım" dedi.

"FARKINA VARMAYIP ISIRDIM"

İkinci ısırıkta zorlandığını belirten Brittani Paulhamus, "İlk ısırığı aldığımda her şey normaldi. Ancak ikinci ısırığı aldığımda bir sertlik hissetim. Sonrasında baktığımda bunun bir tavuk kanadı olmadığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Eve tavuk kanadı siparişi veren kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı

Eve tavuk kanadı siparişi veren kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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