EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİNDEN ZAFERİMİLLİ'NİN TARİHİ SOKAKLARINA ESTETİK DOKUNUŞALTINORDU BELEDİYESİNDEN ZAFERİMİLLİ'NİN TARİHİ SOKAKLARINA ESTETİK DOKUNUŞ Altınordu Belediyesi, Zaferimilli'nin tarihi sokaklarını şehrin tarihiyle dokusuyla, siluetiyle, kent estetiği ve mekanın ruhuyla uyumlu dokunuşlarla modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyor. Altınordu'nun tarihi mahallelerinden biri olan Zaferimilli Mahallesinde Uğurveren sokak ile başlayan değişim ve dönüşüm devam ediyor. Yıllardır girilmeyen sokakları ilk defa alt yapı ile buluşturan Altınordu Belediyesi, sağlıklı altyapıya kavuşan sokakları, caddeleri üstyapı çalışmalarıyla da göz kamaştıran bir estetik ve güzelliğe kavuşturuyor. UĞURVEREN'DEN SONRA POLAT SOKAK VE DR. İSMAİL ENGİN CADDESİNDE DE ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ Altınordu Belediyesinin yaptığı alt ve üstyapı çalışmalarının sonunda yenilenen yüzüyle vatandaşların büyük beğenisini kazanan Zaferimilli Mahallesi Uğurveren Sokağın ardından aynı Mahallede Aziziye, Taşbaşı ve Zaferimilli Mahallelerini birbirine bağlayan Dr. İsmail Engin Caddesi ile Polat Sokakta da hızla devam eden çalışmalarda sona gelindi. TARİHİ SOKAKLAR YENİLENEN YÜZÜYLE ŞEHRE DEĞER KATAN YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞÜYOR Altınordu Belediyesi'nin Zaferimilli Mahallesi Polat Sokak ve Dr. İsmail Engin Caddesinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından ara vermeden başlayan üstyapı çalışmaları ile yollar ve kaldırımlar tamamen yenileniyor. Estetik görünümü ve görselliği ile öne çıkan begonit taşı ile döşenen sokaklar vatandaşların hem ilgisini hem de beğenisini topluyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalar ile Zaferimilli Mahallesinin buram buram tarih kokan sokak ve caddeleri hem sağlıklı altyapıya kavuşuyor hem de tarihi dokuyla, şehrin siluetiyle, kent estetiği ve mekanın ruhuyla uyumlu şehre değer katan yaşam alanlarına dönüşüyor. BAŞKAN TÖREN "ZAFERİMİLLİ'DE TARİHİ DOKU KENT KİMLİĞİ VE ESTETİK ÖNCELİKLİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ " Hem merkezde hem de kırsalda kesintisiz bir mesai sürdürdüklerini belirten Başkan Tören, " Zaferimilli Mahallemiz hem tarihi hem de nüfus yoğunluğu bakımından önemli mahallerimizden biridir. Şehrin tarihi dokusuna, siluetine ve kent kimliğine uygun çalışmalarımızla mahallemizi sağlıklı altyapı ve modern bir üstyapıya kavuşturuyoruz. Mahalle sakinlerinden ve hemşehrilerimizden büyük beğeni toplayan Uğurveren Sokaktaki örnek çalışmalarımızın bir benzerini buralarda da yapıyoruz. Her alanda şehrimize değer katan, insanımızın hayatlarına dokunan çalışmalarımız kesintisiz sürecek" şeklinde konuştu.

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