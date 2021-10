EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - SEVİMLİ DOSTLAR İÇİN DE BU ŞEHİRDE HAYAT VARSEVİMLİ DOSTLAR İÇİN DE BU ŞEHİRDE HAYAT VARCAN DOSTLARA KUCAK AÇAN SEVGİ VE MERHAMET ŞEHRİ ALTINORDU Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde 'Her Can Bize Emanet' bilinciyle bugüne kadar sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirdiği farkındalık çalışmalarıyla hem şehirde hem bölgede hem de ülke genelinde sokak hayvanlarına bakışı değiştiren Altınordu Belediyesi, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarında kurduğu stantlarda sevimli dostlar için mama dağıtarak can dostların korunması hususuna bir kez daha dikkat çekti. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in şehrimizi ve dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız için "Her Can Bize Emanet" anlayışını bilince ve yaşam biçimine dönüştürdüğü Altınordu'da sokak hayvanları konusunda Altınordu Belediyesinin hayata geçirdiği örnek çalışmalar artarak devam ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik olarak öteden beri kesintisiz sürdürdüğü çalışmaların yanında "Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla bir dizi farkındalık etkinliği gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, stantlarda mama dağıtımının yanında çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve sokak hayvanları konusunda bilinçlendirmek amacıyla okullarda hayvan sahiplendirme çalışması da gerçekleştirdi. Hayvan sahiplendirilen okullara tamamen geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen köpek kulübeleri de teslim edildi. ALTINORDU BELEDİYESİ CAN DOSTLARA HER GÜN 305 NOKTADA BESLEME YAPIYORBaşkan Aşkın Tören'in talimatıyla oluşturulan Altınordu Belediyesi sokak hayvanları koruma ve besleme ekibince şehir genelinde 305 noktada can dostlarımızı düzenli besleme çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca 92 mahallede tespit edilen 153 noktaya sevimli dostlar için mama ve besleme odakları kuran Altınordu Belediyesi, sokak hayvanlarının her gün mama, yem ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. SEVİMLİ PATİLERE 102 TON 300 KİLO MAMA DAĞITILDIAltınordu Belediyesi bugüne kadar hiç yalnız bırakmadığı sevimli dostlara şehirde 102 TON 300 KİLOGRAM mama ve yem desteğinde bulundu. Özellikle pandemi döneminde can dostlara yönelik çalışmalarına ağırlık veren Altınordu Belediyesi, zor dönemlerde sokak hayvanlarına yalnızlığa ve sahipsizliğe terk etmedi. 3 araç, 11 personel ve gönüllü hayvan severlerin de katılımıyla yıl boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalarda sadece besleme ile yetinmeyen ekipler yaralı hayvanların tedavilerini sağlayıp geçici bakım merkezlerine teslimini de gerçekleştiriyor. Zaman zaman çocukların da dahil edildiği hayvan besleme faaliyetleriyle genç kuşaklara hayvan sevgisi de aşılanıyor. ALTINORDU BELEDİYESİ BİR İLKE İMZA ATTI VE ATIK MALZEMELERİ CAN DOSTLARA YUVAYA DÖNÜŞTÜRDÜ"16 Adet Kedi Evi 60 Adet Anneli Yavrulu Köpek Kulübesi Şehirde Yerini Aldı"Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında yapılan çalışmalarla atık malzemeler can dostlar için yuva oldu. Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde tamamen çalışanların emekleri ile üstelik sıfır maliyetle geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kedi ve köpek evleri ile sokak hayvanları için güvenli barınaklar oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla üretilen 16 adet kedi evi ve 60 adet anneli yavrulu köpek kulübesi şehrin muhtelif noktalarında can dostlara yuva olarak hizmet veriyor. Ayrıca şehrin muhtelif noktalarına kurulan ve atık karşılığı mama veren mamatikler'de sokak hem çevreye hem de sokak hayvanlarına katkı sağlıyor. BAŞKAN TÖREN, "CAN DOSTLARIMIZ SADECE BİR GÜN DEĞİL HER ZAMAN BİZE EMANET"Yeni Nesil Belediyecilik ve Sosyal Belediyecilik uygulamalarıyla şehirde belediyeciliğe yeni bir boyut kazandıran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi. "Her Can Bize Emanet' sözümüzün şehirde bir anlayışa ve uygulama alanına dönüştüğünü görmekten son derece memnunum" diyen Başkan Tören, sokak hayvanlarına gösterdikleri duyarlılık için Altınordulu'lara teşekkür etti. Farkındalık çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ifade eden Başkan Tören, "Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız için kesintisiz yürüttüğümüz çalışmalarla bir farkındalık ve toplumsal bir duyarlılık oluşturduk. Aynı zamanda bu çalışmalarımıza kattığımız çocuklarımız ve gençlerimiz eliyle aslında gelecek kuşaklara da bir sevgi bir merhamet aşılayarak paylaşmayı bir arada olmayı ve yaratılmış her canı emanet bilip korumayı da öğretmiş oluyoruz. Bu alanda birçok yeniliklere ve ilklere de imza attık. Klasik belediyecilik hizmetlerimizi kesintisiz bir mesai ile sürdürürken sosyal belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik anlayışıyla hayatın her alanına dokunan çalışmalarımız da kesintisiz devam edecek. '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün toplumda var olan farkındalığı arttırmasını temenni ediyorum. " dedi.

