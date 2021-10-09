Etiler'de bulunan lüks saatçiyi soyma girişimi kamerada - Haberler
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Etiler'de bulunan lüks saatçiyi soyma girişimi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Etiler'de bulunan lüks saatçiyi soyma girişimi kamerada

Etiler'de bulunan lüks bir saatçiyi soymak isteyen 4 hırsız, uzun çabalarına rağmen kepengi açamayınca arkalarına bakmadan kaçtı.

Etiler'de bulunan lüks bir saatçiyi soymak isteyen 4 hırsız, uzun çabalarına rağmen kepengi açamayınca arkalarına bakmadan kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde Etiler Nispetiye Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine bulunan lüks saat dükkanını gözüne kestiren 4 hırsız, gece saatlerine saatleri çalmak amacıyla araçlarıyla dükkanın önüne geldi. Araçtan inen hırsızlar, dükkanı soymak için harekete geçti. Bir hırsız sopayla diğerleriyle ise el ve ayaklarını kullanarak kepengi kırmaya çalıştı. Dükkandaki saatleri çalmak amacıyla kapıyı zorlayan hırsızlar, uzun süre kepengi kırmaya çalıştılarsa da başarılı olamadı. Çevrede onları görenlere aldırış etmeyerek soygun girişimine devam eden hırsızlar, kepengi kıramayacaklarını anlayınca ise arkalarına bakmadan kaçtılar. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili konuşan dükkan çalışanı Eyüp Altun ise "Gece saatlerinde beş kişi geliyor arabayla. Daha sonra dört kişi inerek kepengi yine zorluyorlar. Sonra şurada duran alarm sisteminin sirenini kırıyorlar. Daha sonra kepenkleri darbeler ile açmaya çalışıyorlar. Baya bir zorluyorlar. Bize alarm sisteminden bilgi geldi ve sonrasında da esnaf komşularımız haber verdi. Onlar da müdahale etmek için geliyorlar da tam o an kaçmış hırsızlar. Dört - beş dakika çabalıyorlar, baya bir uğraşıyorlar fakat başarılı olamıyorlar. Açamayacaklarını anlayınca da kaçıyorlar" diye konuştu.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise hırsızların arabayla dükkanın önüne gelmeleri ve saat dükkanının kepengini çeşitli şekillerde kırmaya çalışmalarının ardından başarısız soygun girişimi sonrası olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen emniyet ekiplerinin, hırsızları yakaladıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Etiler'de bulunan lüks saatçiyi soyma girişimi kamerada

Etiler'de bulunan lüks saatçiyi soyma girişimi kamerada

Etiler'de bulunan lüks saatçiyi soyma girişimi kamerada

Etiler'de bulunan lüks saatçiyi soyma girişimi kamerada

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Haber: Etiler'de bulunan lüks saatçiyi soyma girişimi kamerada - Haberler
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