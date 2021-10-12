Esra Ruşan kimdir, boyu kaç? Esra Ruşan aslen nereli, evli mi? Masumlar Apartmanı Esra Ruşan biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esra Ruşan kimdir, boyu kaç? Esra Ruşan aslen nereli, evli mi? Masumlar Apartmanı Esra Ruşan biyografisi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Esra Ruşan kimdir, boyu kaç? Esra Ruşan aslen nereli, evli mi? Masumlar Apartmanı Esra Ruşan biyografisi!

Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterine hayat veren Esra Ruşan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Esra Ruşan kimdir, boyu kaç? Esra Ruşan aslen nereli, evli mi? Masumlar Apartmanı Esra Ruşan hayatı ve biyografisi nedir?

Esra Ruşan kimdir, boyu kaç? Esra Ruşan aslen nereli, evli mi? Masumlar Apartmanı Esra Ruşan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ruşan, 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012'de Ustura Kemal, 2020'de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Esra Ruşan, 1.68 cm boyunda ve 58 kilodur. 6 yıldır evli olduğu yönetmen Fatih Kızılgök ile Kasım 2020'de boşandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Esra Ruşan, 1.68 cm boyunda ve 58 kilodur.

Gerçek hikayeden televizyona uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi TRT1 ekranlarında ilgi görüyor. üç kız kardeşi ve babası ile hayatına devam ederken beklenmedik anda İnci ile tanılan Han'ın hayatı gözler önüne seriliyor. Dizide İnci'nin en yakın arkadaşı olan Esra da ön plana çıkıyor. Han'ın yakın arkadaşı ile yakınlık kursa da özel hayatında işler pek de iyi gitmez.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Tarkan Amelia Hamlin Okan Bayülgen Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esra Ruşan kimdir, boyu kaç? Esra Ruşan aslen nereli, evli mi? Masumlar Apartmanı Esra Ruşan biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 00:22:46. #1.17#