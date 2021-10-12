Esra Ruşan kimdir, boyu kaç? Esra Ruşan aslen nereli, evli mi? Masumlar Apartmanı Esra Ruşan biyografisi!

Esra Ruşan kimdir, boyu kaç? Esra Ruşan aslen nereli, evli mi? Masumlar Apartmanı Esra Ruşan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Ruşan, 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012'de Ustura Kemal, 2020'de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Esra Ruşan, 1.68 cm boyunda ve 58 kilodur. 6 yıldır evli olduğu yönetmen Fatih Kızılgök ile Kasım 2020'de boşandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ESRA RUŞAN BOYU KAÇ?

Esra Ruşan, 1.68 cm boyunda ve 58 kilodur.

MASUMLAR APARTMANI ESRA KİM?

Gerçek hikayeden televizyona uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi TRT1 ekranlarında ilgi görüyor. üç kız kardeşi ve babası ile hayatına devam ederken beklenmedik anda İnci ile tanılan Han'ın hayatı gözler önüne seriliyor. Dizide İnci'nin en yakın arkadaşı olan Esra da ön plana çıkıyor. Han'ın yakın arkadaşı ile yakınlık kursa da özel hayatında işler pek de iyi gitmez.

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