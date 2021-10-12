Esra Erol avukat Hülya Kuran kimdir? Esra Erol avukat Hülya Kuran ve eşi Ahmet Faruk Kuran kimdir? Hülya Kuran eşi kaç yaşında, nereli?

Esra Erol programında yorumcu olarak izleyicinin karşısına çıkan Avukat Hülya Kuran, programın merak edilen isimlerinden biri. Programa konu olan olaylarla ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken Avukat Hülya Kuran, kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli. Peki, Esra Erol avukat Hülya Kuran ve eşi Selami Kuran kimdir? Esra Erol avukat Hülya Kuran ve eşi Ahmet Faruk Kuran kimdir? Hülya Kuran eşi kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...

AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?

Esra Erol programında ekran yüzü olarak Hülya Kuran karşımıza çıkmaktadır. Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli.

SELAMİ KURAN KİMDİR?

Eşi Selami Kuran bir hukuk profesörü. Evli olan Hülya Kuran'ın biri kız biri erkek 2 çocuğu var. Hülya Kuran özel bir avukatlık firmasında çalışıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ATV'de Esra Erol'un programında yer alan avukat Hülya Kuran eşi ve çocukları ile mutlu bir evliliğe sahip.

Kocası Selami Kuran hukuk profesörü, Ahmet Kuran adında bir oğlu ile Zeynep Kuran adında bir kızı var. Saray yavrusu gibi bir evde yaşayan Hülya Kuran ile eşi arasında yaş farkı çokmuş gibi görünüyor. Ancak 23 yıl önceki düğün fotoğraflarına bakıldığında durum anlaşılıyor.

AHMET FARUK KURAN KİMDİR?

Esra Erol'da programına katılan Ahmet Faruk Kuran, Hülya ve Selami kuran çiftinin 2 çocuğundan biridir. Zeynep Kuran isminde bir kız kardeşi bulunan Ahmet Faruk Kuran avukatlık yapmaktadır. Ayrıca Ahmet Kuran Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın Gençlik Kolları Genel Sekreterliğini yapmaktadır. Ahmet Kuran sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaktadır. Ahmet Kuran'ın twitter adresi @AvAhmetKuran olarak takip edilebilir.

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