Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli? Esra Bilgiç biyografisi! Esra Bilgiç oynadığı diziler?

Diriliş Ertuğrul dünya çapında milyarca insan tarafından izlendi. Esra Bilgiç IMDB listelerinde uzun bir süre sırasını korudu. Projedeki başarısı, Bilgiç'in uluslararası markalardan reklam teklifleri almasını sağladı. Şu an ise Kanunsuz Topraklar'da oynuyor. Peki, Kanunsuz Topraklar Gülfem kimdir? Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli? Esra Bilgiç hayatı ve biyografisi nedir? Esra Bilgiç oynadığı diziler neler? İşte detaylar haberimizde...

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 Ankara doğumlu olan Esra Bilgiç, Türk oyuncu ve mankendir.

KİŞİSEL HAYATI

Esra Bilgiç, 2014 yılından beri beraber olduğu Türk futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlendi ve 17 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı.

Bilgiç Bilkent Üniversitesi'nde öğrenim görüyor ve bir erkek kardeşi var. 14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin büyük çocuğudur. Tiyatro ile sekiz yaşında Mamak Belediyesi'nin kurslarında çocuk oyunları oynayarak tanıştı. On yaşında annesinin yönlendirmesiyle keman çalmaya başladı. 2011 senesinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yarı burslu kabul edildi. 2014'te ilk projesi olan "Diriliş Ertuğrul" ile oyunculuğa ilk profesyonel adımını attı. 116 bölüm hayat verdiği 'Halime Sultan' karakterine 2018'de veda etti.

Diriliş Ertuğrul dünya çapında milyarca insan tarafından izlendi. Esra Bilgiç IMDB listelerinde uzun bir süre sırasını korudu. Projedeki başarısı, Bilgiç'in uluslararası markalardan reklam teklifleri almasını sağladı. 2018 yılı Kasım ayında dünyanın en prestijli sanat okullarından olan Royal Academy of Dramatic Art'ta drama ve ses eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Londra'da altı ay süren eğitim sonunda Türkiye'ye döndü. 2019'da BKM yapımcılığında Adana'da çekilen "Ramo" dizisinde 41 bölüm başrolü paylaştı. 2021'de Türkiye'nin başarılı markalarından Molped'i, çektiği reklam filmleriyle yurtdışında temsil etmeye başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Diriliş Ertuğrul

Bir Umut Yeter Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ramo

Kanunsuz Topraklar

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