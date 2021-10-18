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Eskişehir OSB'de fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir OSB'de fabrika yangını Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ambalaj farikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir OSB'de fabrika yangını

ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ambalaj farikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

EOSB 8. caddede bulunan ve içerisinde çok miktarda kağıt olduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra polis TOMA araçları da müdahale ediyor. İşçilerin zamanında dışarı çıkması sebebi ile ölen ve yaralananın olmadığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Eskişehir OSB'de fabrika yangını

Eskişehir OSB'de fabrika yangını

Eskişehir OSB'de fabrika yangını

Eskişehir OSB'de fabrika yangını

Eskişehir OSB'de fabrika yangını

Eskişehir OSB'de fabrika yangını

Eskişehir OSB'de fabrika yangını
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