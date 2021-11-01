Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur serbest bırakıldı
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel
Sudan'da 1,5 yıl önce gözaltına alınan eski Sudan Dışişleri Bakanı ve kapatılan iktidar partisi Ulusal Kongre'nin Genel Başkanı İbrahim Gandur, serbest bırakıldı.
Sudan'da 1,5 yıl önce gözaltına alınan eski Sudan Dışişleri Bakanı ve kapatılan iktidar partisi Ulusal Kongre'nin Genel Başkanı İbrahim Gandur, serbest bırakıldı. Gandur, serbest bırakılmasının ardından başkent Hartum'daki evinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.