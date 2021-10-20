Eski milli futbolcu Emre Aşık talimatla ifade verdi

DÜZCE (AA) - Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın kendisini öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları dava kapsamında talimatla ifade verdi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasına, müşteki Emre Aşık ile avukatları katıldı.

Müşteki Emre Aşık, ifadesinde, sanık Yağmur Aşık ile boşanma aşamasında olduklarını belirterek, şunları anlattı:

"Sanıklardan Baycan Şenürek'i tanımam. Sadece eşim ilk başta 'aile dostum' diye bahsediyordu. Ardından da 'kocam' diye bahsettiği kişi olarak tanıyorum. Kesinlikle kendisi ile yüz yüze gelmiş değilim. Olay günü avukatım beni aradı. Sanıklardan Erdi Sungur'un ona ulaştığını ve ikinci tetikçi olarak sanık Şenürek'in bir iki gün içinde bu işi bitireceğine, beni vuracaklarına dair konuşmaların geçtiğini söyledi. Hatta mesaj da vardı. Avukatım bana bu mesajı da gönderdi. Mesajda Şenürek'in beni öldüreceği yazıyordu. Ben sorumlulardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum."

Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, müvekkilinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade ederek, şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme, Emre Aşık'ın talimatla alınan ifadesini davanın görüldüğü Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların müşteki Emre Aşık'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.