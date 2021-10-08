Eşini öldürüp tandırda yakan kadın: Şakağına av tüfeğini dayayıp, zorla ateş ettirdi

ANTALYA (DHA) - ISPARTA'da boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı (45) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yakan Emel Gür (41) hakkında hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanacak Emel Gür, iddianamede, Ramazan Yılmaz'ın şakağına av tüfeğini dayadığını ve kendisine de zorla ateş ettirdiğini öne sürdü.

Olay, geçen yıl 23 Ekim günü Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Yılmaz'ın eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından da cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akşam olduktan sonra kızı ve oğluyla oturup televizyon izleyip çay içtiklerini, daha sonra uyuduklarını anlatan Emel Gür, sabah olmadan gece karanlığında cesedi çuvala koymak için uyandığını, Antalya'da yaşayan oğlunun geldiğini, kendisine babasına ulaşamadığını ve nerede olduğunu sorduğunu, bunun üzerine de oğluna olup biteni anlattığını belirtti. Olayla ilgili dava ileriki günlerde görülecek.