Esenyurt'ta sitenin otoparkında çıkan yangın söndürüldü

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir sitenin kapalı otoparkındaki depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkındaki depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, otoparktaki araçlara sıçramadan söndürüldü.