Esenyurt'ta sitenin otoparkında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta sitenin otoparkında çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta sitenin otoparkında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir sitenin kapalı otoparkındaki depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir sitenin kapalı otoparkındaki depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkındaki depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, otoparktaki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Esenyurt'ta sitenin otoparkında çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title