ESENLER'DE ÇOCUKLARINI CAMDAN ATARAK KURTARAN KADININ KARDEŞİ KONUŞTU - Haberler
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ESENLER'DE ÇOCUKLARINI CAMDAN ATARAK KURTARAN KADININ KARDEŞİ KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın sonrası dairelerinde mahsur kalan bir anne 3 çocuğu kaldırımda açılan çarşafa atlayarak kurtuldu.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın sonrası dairelerinde mahsur kalan bir anne 3 çocuğu kaldırımda açılan çarşafa atlayarak kurtuldu. Çocukların annesi Hatice K.'nın kardeşi Emre Bulut, ablasının ve 3 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Dün saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmaya başladı. Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. Anne Hatice K. ilk önce çocukları Nisa, Halime ve Miyase'yi vatandaşların açtığı çarşafa atıp kurtardı. Hatice K. daha sonra da pencereye çıkarak aşağıdaki çarşafa atlayıp kurtuldu.

AKŞAM HEP BERABER HASTANEDEN ÇIKTIK

Hatice K.'nın kardeşi Emre Bulut, ablası ve yeğenlerinin son durumu hakkında konuştu. Yangın haberini alır almaz olay yerine geldiğini ifade eden Bulut, Telefon geldi, 'ablanın evinde yangın çıkmış' diye. Biz de geldik durumu o şekilde görünce daha kötü olduk. Dün gece uyuyamadık hiçbirimiz. Burada büyük yeğenimi yerde boyunlukla yatarken gördüm. Durumları şu an iyi, büyük olanın biraz etlerinde morarma var. Kırık, çıkık yok. 3 tane çocuk var onları kurtarması gerekiyor, karşıda akrabalarımız var bir de onları kurtarması gerekiyor. Onları kurtarayım derken fazla duman yutuyor. Onun hastanede tedavisi biraz daha uzun sürdü ama akşam hep beraber hastaneden çıktık. Şu an Esenler'de akrabalarının yanındalar dedi.

ESENLER'DE ÇOCUKLARINI CAMDAN ATARAK KURTARAN KADININ KARDEŞİ KONUŞTU

ESENLER'DE ÇOCUKLARINI CAMDAN ATARAK KURTARAN KADININ KARDEŞİ KONUŞTU

ESENLER'DE ÇOCUKLARINI CAMDAN ATARAK KURTARAN KADININ KARDEŞİ KONUŞTU

ESENLER'DE ÇOCUKLARINI CAMDAN ATARAK KURTARAN KADININ KARDEŞİ KONUŞTU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ESENLER'DE ÇOCUKLARINI CAMDAN ATARAK KURTARAN KADININ KARDEŞİ KONUŞTU - Haberler
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