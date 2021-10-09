Erzurum'daki modern kütüphaneye giren çıkmak istemiyor

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da sosyal donatılarıyla hizmet veren ve modern şekilde inşa edilen İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi, her kesimden ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında açılışını yaptığı, Yakutiye ilçesindeki 10 bin metrekare alan üzerine kurulu yapı, 9 bin metrekarelik kapalı alanıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Türkiye'deki sayılı halk kütüphaneleri arasında yer alıyor.

Erzurum'da 1873 yılında doğan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi eski Müdürü İsmail Saib Sencer'in adının verildiği kütüphane, birçok imkanıyla misafirlerini cezbediyor.

Çocuk oyun alanları, konferans, sinema, her yaşa uygun okuma, sesli çalışma, bilgisayar ve büyükler için oyun salonları gibi birçok sosyal donatısıyla her kesime hizmet veren kütüphaneye giren adeta çıkmak istemiyor.

Her yaştan insanın ihtiyaç duyabileceği binlerce eser yer alıyor

Kütüphanede tarihi eser niteliğindeki kitapların yanı sıra her yaştan insanın ihtiyaç duyduğu binlerce eser yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine, kütüphanede insanların birlikte çalışabilecekleri ortamların oluşturulduğunu söyledi.

Spor, konferans, sinema salonları ve atölyelerin bulunduğunu ifade eden Almaz, şöyle konuştu:

"Sesli salonlarımız var ve bu Türkiye'de ilk defa denendi. Yani bir grup oluşturuluyor, konuyu bilen birisi diğerlerine anlatıyor. Bu kütüphaneler için çok ihtiyaç olan meseleydi. Pandemiden sonra tamamen rahata kavuşunca burası 7 gün 24 saat açık olacak. Öğrencilerimiz için özellikle sınav döneminde bazı salonları sabaha kadar açacağız. Kütüphanenin iç dizaynında çok çeşitlilik ön gördük. Gazete, CD ve çok ciddi bilgisayar ağımız var. Kültür Bakanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun tüm yayınları şu anda bizde mevcut. Bunun dışında başka kütüphanelerde bulunmayan 20 binin üzerinde bir sürü seçme eser ve 5 bin kitap kapasiteli sadece sanat üzerine kitaplarımız var. "

"Bizim için gurur kaynağı olacak"

Almaz, "antik eser" denilen ilk eserler ile daha önce baskısı bitmiş kitap ve dergi koleksiyonlarının da bulunduğunu belirterek, söz konusu alanın misafirlerce müze gibi görüldüğünü dile getirdi.

Kütüphanede her yaşa hitap edecek 23 salonun yer aldığını anlatan Almaz, şunları kaydetti:

"0-3 yaş için kreş, 3-6, ve 6-12 yaş bölümlerimiz var. Sadece üniversite için materyaller değil, çocuklarımız için de oyuncaklarımız var. Velilerimiz, çocuklarını ister bize bıraksın, isterse birlikte oynasınlar. Tamamen normale döndüğümüzde burası Doğu Anadolu Bölgesi'nin ve Türkiye'nin gözbebeği, adeta yüzük taşı olacak. Geleceğin doktorları, mühendisleri çıkacak. Burada attığımız tohumlar, 30 yıl sonra meyve vermeye başlayacak. Tıpkı 700-800 yıl önce Çifte Minareli ve Yakutiye Medresesinden mezun olanlar gibi... Bu bizim için gurur kaynağı olacak. Türkiye'nin en büyük kütüphanesine de bu yakışır."