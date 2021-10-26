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Erzurum'da üşüten 29 Ekim provası

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Erzurum'da üşüten 29 Ekim provası Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları üşüttü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da üşüten 29 Ekim provası

ERZURUM - Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları üşüttü.

Erzurum kent merkezine dün mevsimin ilk karının yağmasının ardından gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı 29 Ekim provalarını da etkiledi. Provalara katılan askeri birlikler ve öğrenciler soğuk hava karşısında zaman zaman zor anlar yaşadılar.

Provaların yapıldığı Havuzbaşı kent meydanına çıkan yollar, sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Caddesi, Hastaneler Caddesi, Paşalar Caddesinin trafiğe kapatıldığı Erzurum'da Merkezi Yönetim Caddesi üzerinde bekletilen birlikler daha sonra geçit törenine katıldı. Bayrak ve flama taşıyan öğrenciler soğuk hava karşısında ellerini ovuşturarak ısınmaya çalıştılar.

Erzurum'da üşüten 29 Ekim provası

Erzurum'da üşüten 29 Ekim provası

Erzurum'da üşüten 29 Ekim provası

Erzurum'da üşüten 29 Ekim provası
İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri
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