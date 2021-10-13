Erzurum'da sosyal donatılarıyla hizmet veren İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi her kesimden ilgi görüyor

ERZURUM (Habermetre) - Erzurum'da sosyal donatılarıyla hizmet veren ve modern şekilde inşa edilen İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi, her kesimden ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında açılışını yaptığı, Yakutiye ilçesindeki 10 bin metrekare alan üzerine kurulu yapı, 9 bin metrekarelik kapalı alanıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Türkiye'deki sayılı halk kütüphaneleri arasında yer alıyor.

Erzurum'da 1873 yılında doğan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi eski Müdürü İsmail Saib Sencer'in adının verildiği kütüphane, birçok imkanıyla misafirlerini cezbediyor.

Çocuk oyun alanları, konferans, sinema, her yaşa uygun okuma, sesli çalışma, bilgisayar ve büyükler için oyun salonları gibi birçok sosyal donatısıyla her kesime hizmet veren kütüphaneye giren adeta çıkmak istemiyor.

Kütüphanede tarihi eser niteliğindeki kitapların yanı sıra her yaştan insanın ihtiyaç duyduğu binlerce eser yer alıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kütüphanede insanların birlikte çalışabilecekleri ortamların oluşturulduğunu söyledi. Spor, konferans, sinema salonları ve atölyelerin bulunduğunu ifade eden Almaz, şöyle konuştu: "Sesli salonlarımız var ve bu Türkiye'de ilk defa denendi. "

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