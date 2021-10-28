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Erzurum'da 'Cumhuriyet Bayramı' etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Erzurum'da 'Cumhuriyet Bayramı' etkinlikleri Askeri bando çaldığı marşlarla katılımcıları duygulandırdı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da ' Cumhuriyet Bayramı' etkinlikleri

Askeri bando çaldığı marşlarla katılımcıları duygulandırdı

ERZURUM - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Havuzbaşı kent Meydanı'nda ki Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Tören öncesi 9. Kolordu Komutanlığı askeri bandosu marşları ile töreni izleyenleri heyecanlandırdı.

Atatürk Anıtına Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve 9. Kolordu Komutanlığı adına çelenk sunumu yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği başkanları, askeri birlikler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'da 'Cumhuriyet Bayramı' etkinlikleri

Erzurum'da 'Cumhuriyet Bayramı' etkinlikleri

Erzurum'da 'Cumhuriyet Bayramı' etkinlikleri

Erzurum'da 'Cumhuriyet Bayramı' etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri
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